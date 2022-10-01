Son dakika haberleri | Ankara'da 3 gencin elektrikli scooter üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Ankara'da 3 genç elektrikli scooter üzerinde seyahat etti. Ankara'da 3 genç elektrikli scooter üzerinde seyahat etti. Trafiği tehlikeye atan o anlar kameraya yansıdı. Ankara'da 3 genç, elektrikli scooter üzerinde canlarını tehlikeye atarak seyahat etti. Geçlerin tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Scooter Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri | Ankara'da 3 gencin elektrikli scooter üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.