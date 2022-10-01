Son dakika haberleri | Ankara'da 3 gencin elektrikli scooter üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada
3. Sayfa Haberleri
Son dakika haberler: Ankara'da 3 genç elektrikli scooter üzerinde seyahat etti.
Ankara'da 3 genç elektrikli scooter üzerinde seyahat etti. Trafiği tehlikeye atan o anlar kameraya yansıdı.
Ankara'da 3 genç, elektrikli scooter üzerinde canlarını tehlikeye atarak seyahat etti. Geçlerin tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa