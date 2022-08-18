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Son dakika haber! Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavga kameralara yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesi, Plevne Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü 2 grup kavga etmeye başladı.

Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavga kameralara yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesi, Plevne Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü 2 grup kavga etmeye başladı. Bir vatandaşın kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı, daha sonra ise kendi aralarında kavga ettikleri görüldü. Ayakta durmakta zorlanan ve kavga eden kişileri ise yoldan geçen bir vatandaş ayırdı. Grup daha sonra ise olay yerinden ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa

Sincan Ankara kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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