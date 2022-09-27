Son dakika haberleri! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüterek çeşitli sosyal medya araçları... 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüterek çeşitli sosyal medya araçları üzerinden PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüterek çeşitli sosyal medya araçları üzerinden PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüterek çeşitli sosyal medya araçları... - Haberler

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