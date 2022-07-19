Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı... - Haberler

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Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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