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Son dakika haberleri | Anız yangını ağıla sıçradı

Son dakika haberleri | Anız yangını ağıla sıçradı

Son dakika haber... Adıyaman'da meydana gelen anız yangını arazide bulunan ağıla sıçradı.

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Adıyaman'da meydana gelen anız yangını arazide bulunan ağıla sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Demokrasi İlkokulu yakınlarında bulunan arazide yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan anız yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen anız yangını arazi içerisinde bulunan ve içerisi boş olan ağıla sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Demokrasi Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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