Son dakika haberleri... Amca çocuğunu silahla öldürdü

Ağrı'da bir kişi kardeşinin yönlendirmesiyle husumetli oldukları amca çocuğunu silahla öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Sarıdoğan köyünde yaşayan N.Y. ve M.Y. isimli kardeşler, caminin hoparlörünün tamiri için amca çocukları olan E.Y.'yi çağırdı. Camide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı N.Y.'nin yönlendirmesiyle ateş eden M.Y. tarafından vurulan E.Y., olay yerinde hayatını kaybetti. - AĞRI