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Son dakika haberleri... Amca çocuğunu silahla öldürdü

Son dakika haberleri... Amca çocuğunu silahla öldürdü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ağrı'da bir kişi kardeşinin yönlendirmesiyle husumetli oldukları amca çocuğunu silahla öldürdü.

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Ağrı'da bir kişi kardeşinin yönlendirmesiyle husumetli oldukları amca çocuğunu silahla öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Sarıdoğan köyünde yaşayan N.Y. ve M.Y. isimli kardeşler, caminin hoparlörünün tamiri için amca çocukları olan E.Y.'yi çağırdı. Camide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı N.Y.'nin yönlendirmesiyle ateş eden M.Y. tarafından vurulan E.Y., olay yerinde hayatını kaybetti. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ağrı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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