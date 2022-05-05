Son dakika haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kolay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 55 ABC 19 plakalı ambulans ile kavşaktan dönüş yapan Bekir Y'nin kullandığı 34 DVZ 013 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan görevli sağlık personelleri Elif Ö. ve Eda B. yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ambulans, Otomobil, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title