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Son dakika haber... Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci davasında 5 kişi daha tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci davasında 5 kişi daha tutuklandı

Son dakika haberleri... Brezilya polisi, iki hafta önce Amazon ormanlarında öldürülen İngiliz gazeteci Dom Phillips ve yerli uzman Bruno Pereira davasında 5 şüphelinin daha tutuklandığını duyurdu.

Brezilya polisi, iki hafta önce Amazon ormanlarında öldürülen İngiliz gazeteci Dom Phillips ve yerli uzman Bruno Pereira davasında 5 şüphelinin daha tutuklandığını duyurdu.

Brezilya'da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira geçtiğimiz hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kaybolmuş, ikiliden bir daha haber alınamamıştı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından ikilinin cansız bedenlerine ulaşılırken, cinayete karışan 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Brezilya polisi bugün 5 şüphelinin daha cesetlerin saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını duyurdu. Tutuklanan şüphelilerin kimlikleri açıklanmazken, polis cinayete karışan tüm şahısların bulunması için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Şimdiye kadar İngiliz gazeteci ve araştırmacıyı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo da Costa Oliveira adında bir balıkçı, kardeşi Oseney da Costa ve Jeferson da Silva Lima adında 3 kişi tutuklanmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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