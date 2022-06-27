Son dakika haberleri! Altınova sera yangını kısa sürede söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Yalova'nın Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen sera yangını paniğe neden oldu.
Yalova'nın Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen sera yangını paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Altınova Cumhuriyet Mahallesi Hz. Yusuf Camii Mevkiinde bir serada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangın nedeniyle serada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa