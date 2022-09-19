Alacaklısını evinde bıçakladı, çığlıklar mahallede yankılandı
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Alacaklısını evinde bıçakladı, çığlıklar mahallede yankılandı Alacaklısını evinde bıçakladı, saklandığı binada yakalandı Diyarbakır'da bir kişi alacaklısının evini basıp bıçakla yaralayıp kaçtı.
Alacaklısını evinde bıçakladı, çığlıklar mahallede yankılandı
Alacaklısını evinde bıçakladı, saklandığı binada yakalandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi alacaklısının evini basıp bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralı şahsın eşinin feryadı mahallede yankılandı.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz G. isimli şahıs alacaklısı olduğu Ali K.'yi sabah saatlerinde evinin önünde kollamaya başladı. Ali K., evden çıkmayınca Cengiz G. isimli şahıs kapısına dayanarak bıçakladı. Eşinin bıçaklandığını gören kadın, yardım çığlıkları atarken şüpheli şahıs kaçtığı sırada olay yerine çağrılan güvenlik güçlerince saklandığı apartmanda yakalandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.