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Son dakika haberleri: Akü hırsızlığı zanlıları kameralarca tespit edilerek yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Akü hırsızlığı zanlıları kameralarca tespit edilerek yakalandı

Son dakika haber: Mersin'de park halindeki araçların akülerini çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, kameralar tarafından tespit edilerek yakalandı.

Mersin'de park halindeki araçların akülerini çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, kameralar tarafından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son dönemde Mersin merkez ve Erdemli ilçelerinde meydana gelen akü hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Görüntülerden olaya karıştığı tespit edilen araç ve içerisindeki M.E. ve S.G. adlı iki şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu çalıntı akülerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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