Son dakika haberleri: Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde orman kesimi sırasında akrabalar arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Celep köyü Yılancı Mahallesi'nde orman kesimi yapıldığı sırada akraba olan üç aile arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet ettiği Hamdi Bayam olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı olayda S.B. ve A.B. ise yaralandı. Yaralılardan A.B., tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca olaya karıştığı belirlenen Ö.B. de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.B. ve Ö.B., güvenlik önlemleri arasında Taşköprü adliyesine sevk edildi. A.B. ve Ö.B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden S.B.'nin de jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa