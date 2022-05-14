Son dakika haberleri | Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Haberler

BURSA (İHA) - Bursa'da iki akraba arasında meydana gelen tartışmada silahlar çekildi. Bir kişi yaralandı.

Gemlik ilçesi Balıkpazarı mahallesi Orhan Keskin sokak üzerinde meydana gelen olayda E.L. isimli şahıs göğüs bölgesinden 3 kurşun ile yaralandı. Şüphelinin olay bölgesinden yaya olarak kaçtığı öğrenilirken, göğüs kısmına aldığı kurşunlarla ağır yaralanan E.L. olay yerinde ambulans içinde yapılan müdahalenin ardından Gemlik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Akraba olduğu öğrenilen ve olayın zanlısı olduğu öne sürülen zanlı Ü.E.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa