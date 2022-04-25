Son dakika haberleri | Akhisar Zeytin OSB'de atık pis su havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri | Akhisar Zeytin OSB'de atık pis su havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Akhisar Zeytin OSB'de atık pis su havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Manisa'nın Akhisar ilçesinde Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmeye ait atık pis su havuzuna düşen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmeye ait atık pis su havuzuna düşen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Akhisar ilçesi Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın atık pis su havuzu duvarının yıkılması sonucu 5 işçi havuza düştü. Atık pis su havuzunun duvarının yıkılması ile içeriye dolan zeytin suyu içerisinde kalan 5 işçiden 4'ü kurtarılırken, Ç.A. isimli şahsın ise cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cesedi . otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 4 yaralı işçi ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akhisar, Zeytin, Manisa, su, 3. Sayfa, Haberler

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