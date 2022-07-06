Son dakika haberleri! Akhisar jandarması sayesinde iki önemli eser ele geçirildi Bir son dakika haberine göre Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya'da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale'de el yazması bir Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya'da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale'de el yazması bir Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından icra edilen istihbarı çalışmalar neticesinde iller arasında yapılan haber bildirimleri ile 26 Haziran tarihinde Kütahya'da 1 adet Roma döneminden kalma heykel, 5 Temmuz tarihinde ise Kırıkkale'de 1 adet Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim'in ele geçirilmesi sağlandı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kütahya Akhisar JASAT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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