Son dakika haber: Akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı

Akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Olay, Eskişehir-Bursa Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akaryakıt istasyonuna yaya olarak gelen ve tanınmamak için kask takan şüpheli; 68 bin TL, akaryakıt fişleri ve pos çıktılarını çaldı. İş yerinden hırsızlık olayı üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda şüphelinin şehir merkezine kadar yaklaşık 4 kilometre yürüdüğü ve izini kaybettirebilmek için sürekli yön değiştirdiği tespit edildi. Teknik çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şahıs, şehir merkezinde çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa