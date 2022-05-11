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Son dakika haberleri: Ağlı'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Ağlı'da 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' semineri verildi

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" seminerinde anne ve anne adayları bilgilendirildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" seminerinde anne ve anne adayları bilgilendirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ağlı İlçesinde anne ve anne adaylarına, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları ile muhtarlarına "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi.

Ağlı Belediyesi konferans salonunda yapılan seminerde, uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile önemli bilgiler verildi. Ayrıca, muhtarlara seminerde uyuşturucu ile mücadele konusu ile ilgili broşür dağıtıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, 3. Sayfa, Haberler

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