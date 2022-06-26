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Son dakika haberleri... Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı

Son dakika habere göre Mersin'in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı kül oldu.

Mersin'in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesi Güleç Mahallesi'nde gece yarısı yıldırım düşmesi sonucu kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına 2 adet ilk müdahale aracı, 3 arazöz ile 15 işçi, 2 orman muhafaza memuru, 3 mühendis ile çok sayıda vatandaş müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülerek, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının 2 dönüm kızılçam ormanına zarar verdiğini belirtti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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