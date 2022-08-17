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Elazığ haber | Elazığ'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Elazığ haber | Elazığ'da 4,0 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Elazığ gündem haberine göre AFAD: "Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD: "Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

AFAD: "Geçmiş olsun Elazığ. Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

(İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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