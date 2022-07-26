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Son dakika haberleri! Adıyaman'daki anız yangını korkuttu

Son dakika haberleri! Adıyaman'daki anız yangını korkuttu

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesi yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bölgeye yayılmaya başladı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yedi adet itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan'da giderek çalışmalara destek verdi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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