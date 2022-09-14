Son dakika haberleri... Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada vurulan Ramazan K. hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada vurulan Ramazan K. hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bozpınar köyünde meydana geldi. Edinilen biliye göre iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma birden silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan K. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri yaralıyı Göçeri Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ramazan K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Jandarmanın, olayın şüphelisi Ramazan Ç.'yi gözaltına aldığı öğrenildi. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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