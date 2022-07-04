Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonlarda 25 kilo 700 gram esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Cırık Mahallesinde M.C. isimli şahsın ikametinde ve sebze bahçesinde adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada 21 kilo 700 gram kubar esrar maddesi ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bu arada, Ceyhan ilçesi Gaziantep-Adana Otoban yolunda yapılan denetimlerde durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan T.E. isimli şahsın çantasında şeffaf poşete sarılı yaklaşık 4 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa