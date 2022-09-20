Son dakika haberleri! Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz ekibi ve 90 personel sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken soğutma çalışmaları sürüyor. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çukurova Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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