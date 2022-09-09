Son dakika haberleri! Adana'da kazada yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Adana'nın Kozan ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilde çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi. Adana'nın Kozan ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilde çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi. Alınan bilgiye göre, Kozan-Kadirli karayolu Kayhan mevkiinde 01 Y 1632 plakalı çalıntı otomobil ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki araçta alevler içinde kaldı. Kazada otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen yanmış cesedin yapılan incelemede Ozan Çetin'e ait olduğu belirlendi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kozan Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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