Son dakika haberleri | Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA (İHA) - Adana polisi yaptığı operasyonlarda gümrük kaçağı 15 bin 570 paket sigara, 690 bin makaron, 48 kilogram tütün, 40 bin adet doldurulmuş sigara, 2 otomatik sigara dolum makinesi, 38 cep telefonu ile 870 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 15 bin 570 paket sigara, 690 bin makaron, 48 kilogram tütün, 40 bin adet doldurulmuş sigara, 2 otomatik sigara dolum makinesi, 38 cep telefonu ile 870 litre sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA