Son dakika 3. sayfa: Adana'da cinayet zanlıları serbest bırakıldı

Adana'da cinayet zanlıları serbest bırakıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi evinde öldürdükleri öne sürülen iki zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Aynı mahkeme daha öncede iki farklı uyuşturucu olayının zanlılarını ve terör örgütü üyesini serbest bırakmıştı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi evinde öldürdükleri öne sürülen iki zanlı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, olay 14 Haziran günü gece 00.45 sıralarında Ceyhan ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, fırın işçisi olan yalnız yaşadığı öğrenilen Eyüp Özbadem (24), evin bahçesine gelerek seslenen kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan komşuların evin kapısını kırıp içeri girerek kanlar içinde buldukları genç olay yerine çağrılan ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyüp Özbadem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet büro ekipleri, evin yakınlarında terk edilmiş motosiklet ele geçirdi. Polis olayın şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada olayın faili olduğu öne sürülen şüphelileri S.B. ve B.G. yakalandı. Yakalanan iki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetin 2 şüphelisi de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakıldı. Ayrıca cinayet şüphelilerin serbest kalmasına savcının itirazda bulunduğu henüz kararın çıkmadığı öğrenildi.

Aynı mahkemenin geçtiğimiz aylarda 65 kilogram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli ile yine benzer suçtan 4 bin 312 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliyi, terör örgütüne üye ve müzahir şahısların deşifre edilmesi çalışmalarında PKK/KCK üyesi ve dağ kadrosunda olduğu, Kaleş diye tabir edilen (Ak-47) silah ve kamuflaj ile kırsalda çekilmiş fotoğrafları bulunan şahsı da serbest bırakmıştı.

Ayrıca cinayet şüphelilerin serbest kalmasına savcının itirazda bulunduğu henüz kararın çıkmadığı öğrenildi.

Tüm zanlıları serbest bırakan mahkemenin aynı mahkeme olduğu, karaları veren hakimin de son atamalarda başka ile tayin olduğu öğrenildi.