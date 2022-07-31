- ABD'de sel sularına kapılan araçta mahsur kalan kadın kurtarıldı

ARIZONA - ABD'nin Apache Junction kentindeki sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde aracında köpeğiyle mahsur kalan kadını kurtarmak için polis seferber oldu.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Apache Junction kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. En az 5 kişinin kurtarıldığı felakette, köpeğiyle birlikte aracında mahsur kalan Sue Teders için polisler seferber oldu. Polisin vücut kamerası tarafından kaydedilen kurtarma operasyonuna dair görüntülerde, araç içine sıkışan Teders'ı kurtarmak için camı kıran polisler daha sonra kadını dışarı çıkarmayı başardı. Köpeğinin de araçtan çıkarılması için yoğun çaba serf eden Teders'ı polisler güçlükle sakinleştirdi. Apache Junction Polise Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Sürücüyü araçtan çıkartırken köpeği kurtaramadığımız için üzgünüz. Son anlarda da aile köpeğini aramayı sürdürüyordu" ifadeleri kullanıldı.