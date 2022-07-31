ABD'de sel sularına kapılan araçta mahsur kalan kadın kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de sel sularına kapılan araçta mahsur kalan kadın kurtarıldı

- ABD'de sel sularına kapılan araçta mahsur kalan kadın kurtarıldı ABD'nin Apache Junction kentindeki sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde aracında köpeğiyle mahsur kalan kadını kurtarmak için polis seferber oldu.

 - Güncelleme:

- ABD'de sel sularına kapılan araçta mahsur kalan kadın kurtarıldı

ARIZONA - ABD'nin Apache Junction kentindeki sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde aracında köpeğiyle mahsur kalan kadını kurtarmak için polis seferber oldu.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Apache Junction kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. En az 5 kişinin kurtarıldığı felakette, köpeğiyle birlikte aracında mahsur kalan Sue Teders için polisler seferber oldu. Polisin vücut kamerası tarafından kaydedilen kurtarma operasyonuna dair görüntülerde, araç içine sıkışan Teders'ı kurtarmak için camı kıran polisler daha sonra kadını dışarı çıkarmayı başardı. Köpeğinin de araçtan çıkarılması için yoğun çaba serf eden Teders'ı polisler güçlükle sakinleştirdi. Apache Junction Polise Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Sürücüyü araçtan çıkartırken köpeği kurtaramadığımız için üzgünüz. Son anlarda da aile köpeğini aramayı sürdürüyordu" ifadeleri kullanıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title