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Son dakika haberleri! ABD'de 21 araç birbirine girdi: 6 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! ABD'de 21 araç birbirine girdi: 6 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre ABD'nin Montana eyaletinde şiddetli toz fırtınası nedeniyle 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Montana eyaletinde şiddetli toz fırtınası nedeniyle 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Montana eyaletindeki Hardin kenti yakınındaki otoyolda 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Dün akşam saatlerinde hızı 60 kilometreyi aşan rüzgarların toz fırtınasına neden olduğunu belirten yetkililer, görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle Interstate 90 otoyolunda yaşanan kazada 6 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Montana Otoyol Devriyesi Çavuşu Jay Nelson, "Görünüşe göre şiddetli rüzgar, görüş mesafesini sıfıra indiren bir toz fırtınasına neden oluyor" dedi. Montana Başsavcısı Austin Knudsen tarafından kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Montana Otoyol Devriyesi diğer ilk müdahale ekipleriyle birlikte olay yerinde ve kazayı araştırıyor. Hayatını kaybeden kişilere ve sevdiklerine saygı duyulması amacıyla uygun görüldüğünde daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki ekiplerin enkaz temizleme çalışmaları devam ediyor. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri TEM Otoyolu Montana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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