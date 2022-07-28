Son dakika haberleri | 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı. Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı. 'Yağma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan U.E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Altınyaprak Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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