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Son dakika haberleri | 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Son dakika haberleri | 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

'Yağma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan U.E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Altınyaprak Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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