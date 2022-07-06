Son dakika haberleri! 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, son 6 günde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, son 6 günde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK operasyonunda son 6 günde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir. Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/eren operasyonlarında Şırnak'ta 2, Van'da 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4'e yükselmiştir." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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