Son dakika haberleri! 50 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızlara operasyon: 3 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri! 50 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızlara operasyon: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: 50 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızlara operasyon: 3 gözaltı Ekipler 30 polis ile 4 farklı adrese operasyon düzenledi Kayseri'de bir ikametten 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2'si kadın 3 kişi, düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına aldı.

50 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızlara operasyon: 3 gözaltı

Ekipler 30 polis ile 4 farklı adrese operasyon düzenledi

KAYSERİ - Kayseri'de bir ikametten 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2'si kadın 3 kişi, düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. 2'si kadın 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, operasyon düzenledi. 30 polisin katılımı ile 4 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şahısları gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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