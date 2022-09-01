Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... 5 kişiyi silahla yaralayan genç adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... 5 kişiyi silahla yaralayan genç adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da iki ayrı yerde 5 kişiyi silahlı yaralayan genç, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da iki ayrı yerde 5 kişiyi silahlı yaralayan genç, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E.Ç. (28), patronu Gökhan K.'nin inşaatına giderek burada çalışan inşaat işçilerinin üzerine tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda inşaat işçileri Mustafa K. (36), Murat Ö. (45) ve Musa O. (48) vurularak yaralandı. Olay yerinden araçla kaçan U.E.Ç., kısa süre sonra Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde oto kiralama iş yeri bulunan patronunun ortağı Özgür T. (40) ile yanında bulunan Mümin O.Ç.'ye (20) tabancayla ateş açıp her ikisini de yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusu tamamlanan U.E.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. U.E.Ç.'nin olayı hatırlamadığını söyleyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title