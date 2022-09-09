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Son dakika haberleri | 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı

Son dakika haberler... Samsun'da 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun Vezirköprü'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğrayan Osman Ç. yaralandı. Karnından ve bacaklarından olmak üzere 3 yerinden yaralanan Osman Ç., Vezirköprü Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirköprü Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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