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Son dakika haberleri | 379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu

Son dakika haberleri | 379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu

Son dakika haberi... Gaziantep Emniyeti 379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu düzenledi.

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Gaziantep Emniyeti 379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu düzenledi.

Gaziantep Emniyeti 379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve suç aletleri ele geçirilirken, 57 bin 553 şahıs sorgulanarak 402 şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 287 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Operasyonda 329.3 gram esrar, 194.7 gram metamfetamin (ateş-buz),

178 kök kenevir bitkisi, 94.9 gram eroin, 39 adet uyuşturucu hap

10 gram sentetik kannabinoid (bonzai),23 adet tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca, 11 adet tüfek, 35 adet şarjör, 91 adet fişek, 10 adet çalıntı motosiklet, 4 adet çalıntı araç, 62 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde 206 umuma açık yer ve 11 bin 497 araç kontrol edilerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 332 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 34 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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