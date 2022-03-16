Son dakika haberleri: 32 yaşındaki genç kahvede ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: 32 yaşındaki genç kahvede ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: 32 yaşındaki genç kahvede ölü bulundu

Son dakika haberleri: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kahvede yatan 32 yaşındaki genç abisi tarafından ölü bulundu.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kahvede yatan 32 yaşındaki genç abisi tarafından ölü bulundu.

Turgutlu Acarlar Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerinde kahvecilik yapan Kemal Ernamlı, sabah saatlerinde Namlı Kıraathanesi isimli iş yerini açtı. Kemal Ernamlı, kahvede yatan kardeşi 32 yaşındaki Gökhan Ernamlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Abi Kemal Ernamlı'nın ifadesinde, kardeşinin alkol aldığını ve eve gelmek istemeyerek geceyi kahvede geçireceğini söylediği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kahvede yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken konuyla ilgili inceleme başlattı. 32 yaşındaki Gökhan Ernamlı'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title