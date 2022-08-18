Son dakika haberleri | 3 ton samanın bulunduğu damda yangın çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içerisinde 3 ton samanın bulunduğu bir damda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Nazilli ilçesi Yazırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evin altında bulunan damda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar ile büyüyen alevler, dam içerisinde bulunan 3 ton samanı tehdit etti. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Nazilli Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına alırken herhangi bir can kaybı yaşanmadan yangını söndürdü.

Olay yerine gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, söndürme çalışmalarıyla ilgili ekiplerden bilgi alarak ev sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yangın soğutma çalışmalarının gece boyu devam edeceğini öğrenildi. - AYDIN