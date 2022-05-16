Son dakika haberleri... 3 kişiyi yaralayan düğün magandası tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri... 3 kişiyi yaralayan düğün magandası tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... 3 kişiyi yaralayan düğün magandası tutuklandı

Son dakika haberleri: Denizli'nin Buldan ilçesinde düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Osmaniye mevkindeki düğünde eline tüfeğini alan Ç.Ş., havaya doğru ateş etti. Bu esnada saçmaların isabet ettiği Ş.Y., T.Y. ve Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri yaralıları Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. İşlemleri için karakola götürülen Ç.Ş. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedavi altına alınan 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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