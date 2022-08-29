Son dakika haberleri | 2 bin 500 liralık cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kapkaç olaylarının önlenmesi, şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Akevler Mahallesinde meydana gelen piyasa değeri 2 bin 500 Türk lirası olan cep telefonu çalınması olayının şüphelisinin M.E. olduğu tespit edildi. General Şükrü Kanatlı Mahallesi ara sokaklarında kovalama sonucunda yakalanan şüpheli M.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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