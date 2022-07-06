Son dakika haberleri! 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarlara ceza yağdı

Manisa'da 2016 tarihinde faaliyetine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarlarda bulunanlara 2018-2022 yılları arasında 38 bin 059 TL, 2022 yılında ise 36 bin 141 TL para cezası kesildi.

Manisa'da 2016 tarihinde faaliyetine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren Manisa'daki tüm kurumlar tüm ilçeleri kapsayacak şekilde 112 Tek Acil Çağrı Numarası sistemine dahil oldu. Kurulduğu günden bugüne kadar yapılan değerlendirmelerde gelen aramaların yüzde 59'unun asılsız ihbarlar ve gereksiz kullanımlar olduğu tespit edilirken gereksiz aramaların acil ve gerçek çağrı olup olmadığı sorgulanırken geçen süre, acil vakaların müdahalesinin gecikmesine ve hayati sonuçlara neden olabileceği belirtildi.

Öte yandan mesai gözetmeden çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri gereksiz çağrıların yanında küfür ve hakarete maruz kaldıkları da belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden, asılsız ihbarda bulunan, görevi başındaki devlet memuruna küfür ve hakaret etmek suretiyle veya sürekli sessiz çağrılar ile suiistimal amaçlı yapılan aramalara ilişkin 2018-2022 yılları arasında toplam 103 kişiye 38 bin 059 TL, 2022 yılında ise 69 kişiye 36 bin 141 TL idari para cezası kesildi.

2022 yılının ilk 6 ayı gelen 748 bin 243 acil çağrının 443 bin 841'i asılsız çağrı olması sebebiyle 112 Acil Çağrı hattının hangi durumlarda aranmasını gerektiği hakkında bilgi vermek, gereksiz aramaların önüne geçmek için Manisa geneli 23 okul ve 4345 öğrenciye ulaşılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca ilçelerdeki mahalle muhtarlıklarına, kahvehanelere, esnaflara afiş ve broşür dağıtılarak 7'den 70'e herkes 112'nin önemi hakkında bilgi verildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa