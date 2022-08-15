Son dakika haberleri... 1 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı Son dakika habere göre Denizli'ye araç ve farklı yöntemlerle 1 kiloya yakın uyuşturucu madde sokmaya çalışan 4 şüpheli, farklı operasyonlarda yakalandıktan sonra tutuklandı. Denizli'ye araç ve farklı yöntemlerle 1 kiloya yakın uyuşturucu madde sokmaya çalışan 4 şüpheli, farklı operasyonlarda yakalandıktan sonra tutuklandı. Denizli'de güvenlik güçleri kente farklı yerlerden uyuşturucu getirileceği bilgisi doğrultusunda düğmeye bastı. Şüphelileri takip eden ekipler, 1 kişiyi 568 gram metamfetamin maddesiyle beraber yakaladı. Devam eden çalışmalar ile birlikte takip edilen bir araç düzenlenen operasyonla alındı. Yapılan aramada 3 kişi ile birlikte 452 gram metamfetamin maddesi bulundu. Toplam 4 kişi işlemleri için emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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