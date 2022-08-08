Haber : Son dakika haberi: Zonguldak'ta çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Zonguldak'ta çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Zonguldak'ta çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Öküşne mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kazada İbrahim K., Ali K. ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title