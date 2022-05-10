Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası, kaza getirdi: 1 yaralı

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinde yarım saat arayla 2 trafik kazası meydana geldi. Ters yönden geldiği iddia edilen plakasız motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çine ilçesi Aydın Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şeytan Durağı mevkiinde Çine istikametinde seyir halinde olan 09 LR 595, 77 BU 576 ve 65 ABC 084 plakalı 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken yaralanan kimse olmaması sevindirdi. O esnada karşı şeritteki İtalyan Köprüsü mevkiinde seyir halinde olan Y.Y. yönetimindeki 09 LR 718 plakalı otomobil ile H.Y. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.Y. yola savrularak yaralandı. Zincirleme kazaya baktıkları esnada bir anlık dikkatsizlik sebebiyle kazanın meydana geldiği öğrenilirken, motosiklet sürücüsünün ters yönden geldiği iddia edildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı H.Y.'yi ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa