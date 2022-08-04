Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nde yangında can pazarı - Haberler

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Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nde yangında can pazarı

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı.

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Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edilirken, çatısı alev alev yanan hastane dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı. Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

(Caner Sönmez - Davut Has - Furkan Duman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytinburnu 3. Sayfa Güncel Haberler

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