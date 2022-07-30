Van haberi... Van'da 20 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Van haberi... Van'da 20 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van haberi... Van'da 20 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde 20 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde 20 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu'nda tespit ettikleri bir evde narkotik köpeği "Zeus" ile yaptıkları aramada, 20 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

AA / Mesut Varol - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti İpekyolu Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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