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Son dakika haberi... Yunus polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberi... Yunus polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yunus ekipleri iki ayrı araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirirken, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yunus ekipleri iki ayrı araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirirken, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Timleri ilçe merkezinde 25-31 Temmuz tarihleri arasında şüphelendikleri şahıslara yönelik kontroller sırasında iki ayrı araçta yaptıkları aramada 2 gram farklı nitelikte ve öldürücü etkiye sahip uyuşturucu madde, 19 adet uyuşturucu hap ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. İki operasyonda yakalanan O.A, F.G, K.U, L.A, E.A, F.D, S.A, U.M.Ö, M.E, Y.K. ve F.D. isimli şüphelilere 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Ekipler ayrıca B.H. ve B.D. isimli şüphelileri de gözaltına alarak, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti. Savcılığa sevk edilen 2 kişi, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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