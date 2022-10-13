Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör şüphelisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör şüphelisi yakalandı

Son dakika haber: Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 PKK terör örgütü ve 18 FETÖ/PDY şüphelisi sınırı geçemeden yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 PKK terör örgütü ve 18 FETÖ/PDY şüphelisi sınırı geçemeden yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ/PDY üyesi ve 4 PKK silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 22 terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Edirne PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title