Son dakika haberi: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör şüphelisi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 PKK terör örgütü ve 18 FETÖ/PDY şüphelisi sınırı geçemeden yakalandı. Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 PKK terör örgütü ve 18 FETÖ/PDY şüphelisi sınırı geçemeden yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ/PDY üyesi ve 4 PKK silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 22 terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Edirne PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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