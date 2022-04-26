Son dakika haberi: Yorumlara kanarak hayatlarını hiçe saydılar, hareket halindeki trene ölümüne bindiler

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 4 kişilik arkadaş gurubu sosyal medya üzerinde yapılan yorumlara kanarak canlarını hiçe saydı. Seyir halindeki yük trenine binen gençler 15 kilometre yol kat ettikten sonra trenden atladı. Tehlikeli hareketleriyle yürekleri ağza getiren gençler yayınladıkları videolar ile sosyal medya takipçilerinden tepki aldı.

Diyarbakır'da sosyal medyaya video çekmek için gelen yorumlara göre hareket eden Furkan Atlı, Alwin Bella, Berkay Şahin ve Aydın Acar canlarını hiçe sayarak seyir halindeki yük trenine bindi. Gençler tehlikeli hareketleriyle seyir halindeki trende halay çekmeyi de ihmal etmedi. Zıplama ve kendilerini sarkma anlarında yürekleri ağza getirdi. Korku dolu anlar yaşatan gençlerin aldıkları kayıtlar sosyal medyada yayınlanınca tepkilere neden oldu. Trenin durdurulmasına sebep olan gençler duraklamadan önce atladıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

"Ani manevra ile tren atında kalma riski var"

Videoda yer alan Furkan Atlı, pişman olmadığını ve bu tür pişkinliğe devam edeceğini belirtirken o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Atlı, ani bir manevrada trenin altında kalmalarına sebep olabileceklerini söyledi. Atlı, "Biz sosyal medyaya yüklediğimiz videoların altına, takipçilerimiz tarafından yapamayacağımızı düşündükleri şeyleri yazmalarını istiyoruz. Yazılan görevlerde yapabileceklerimizi yapmaya çalışıyoruz, hareket halindeki trene binemezsiniz dediler. İlk düşündüğümüzde biraz saçma geldi, riskli ve tehlikeli bir video olacağını düşündük ve ekipçe hareket halindeki trene bindik. Yaklaşık 15 kilometre seyahat ettikten sonra trenden tekrar atlayarak videoyu bitirdik. Aksiyonlu ve heyecanlı bir video oldu, orada ani manevrada tren altında kalma riski vardı. Herhangi bir pişmanlık yok, takipçilerimizden gelen benzer istekleri yapacağız" dedi.

"Ailem baş edemeyince artık karışmıyor"

Ölümü göze alarak hayatlarını hiçe sayan gençlerden Aydın Acar, ailesinin ilk başta bu tür videoların çekimine tepkiler gösterdiğini fakat baş edemeyince karışmadığını vurguladı. Acar, "Furkan arkadaşımız yorumlarda ne isteniliyorsa yapacağız diyor. Yapma etme dememize rağmen en son gidip trene atladık. Biz onun videosunu çekmezsek oda bizim videoları çekmez diye zorunda kaldık. Aksiyonu seven birisiyim, tepkiler iyi de vardı kötü olanı da vardı. Cesaretimize hayran kalanlarda oldu kötü örnek olduğumuzu düşünenlerde vardı kimsenin yapmasını tavsiye etmem. Ailemiz hiç sesini çıkartmıyor bizi takip bile etmiyorlar alıştılar galiba, ilk başta çok karşı çıktılar baş edemeyince artık karışmıyorlar" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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