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Son dakika haberi... Yoldan çıkan otomobilin havalanıp takla attığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Yoldan çıkan otomobilin havalanıp takla attığı anlar kamerada

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı yöne geçip devrildi, sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı yöne geçip devrildi, sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Çevre yolu üzerinde seyreden sürücü Tarık Aytaç(27) yönetimindeki16 BS 190 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktöre çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüj üzerinden karşı yöne geçip, yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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