Son dakika haberi | Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan muavinin 6 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan muavinin 6 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kaza, 9 Eylül'de Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Hamzaoğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan Zeki Kayar (70) idaresindeki traktör çarpıştı. Feci kazada traktör sürücüsü Zeki Kayar olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan otobüs muavini Mehmet Palta, 6 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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