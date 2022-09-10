Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol verme kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü

3. Sayfa Haberleri

Yol verme kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü Arnavutköy'de trafikteki yol verme kavgasına aileler karışınca ortalık savaş alanına döndü.

Yol verme kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Arnavutköy'de trafikteki yol verme kavgasına aileler karışınca ortalık savaş alanına döndü. Polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki araç sürücüsünün yol verme yüzünden başlattığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların ailesi ve yakınları da karışınca ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kavga ayrılırken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title